Туск об инцидентах с дронами в Балтии: "Я предупреждал об этом много месяцев назад"

Глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что инциденты с дронами в странах Балтии являются эскалацией, о которой он предупреждал много месяцев назад.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал на пресс-конференции с премьером Венгрии в среду, его цитирует Polsat News.

Среди прочего, на пресс-конференции была затронута тема инцидента, произошедшего в среду в Литве. Утром там объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов: жителей попросили укрыться, движение в столичном аэропорту было приостановлено.

"Еще много месяцев назад я предупреждал, что может произойти эскалация ситуации не только в отношении российско-украинской войны, но и в отношении всего восточного фланга", – сказал Туск, комментируя это событие.

Сообщения из Литвы вписываются в контекст серии инцидентов с участием дронов, нарушающих воздушное пространство стран Балтии. Во вторник румынский истребитель F-16 сбил над Эстонией, вероятно, украинский дрон.

"Эта война приводит к тому, что, конечно, появятся сотни различных интерпретаций, будь то украинский дрон или российский. Одно можно сказать наверняка: эта война делает угрозу, касающуюся других границ, действительно реальной", – сказал Туск.

Он отметил, что "не удивлен тем, что в течение нескольких дней появились сигналы, указывающие на то, что хаос может коснуться также наших соседей – особенно стран Балтии, не по их вине".

"Мы хотели бы избежать плохих событий, но я не отношусь к тем, кто будет закрывать глаза на реальность и делать вид, что ничего не происходит", – отметил Туск.

Он подчеркнул, что хотя на данный момент нет прямой угрозы для Польши, риск различного рода провокаций становится реальностью.

Утром 20 мая в некоторых районах Литвы объявили воздушную тревогу после того, как в воздушном пространстве вблизи границы зафиксировали появление дрона.

Высшие должностные лица страны, включая президента, получили распоряжение спуститься в укрытие.

Около 10:50 воздушную тревогу отменили. На данный момент из официальных сообщений неясно, залетел ли на территорию Литвы предполагаемый беспилотник, ставший причиной объявления тревоги.

Вприграничных с РФ районах Латвии в эти же часы также объявляли воздушную тревогу – уже второй день подряд.