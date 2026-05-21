ЗМІ: у ЄС стурбовані роллю військових аташе Ірану в країнах Європи

У Євросоюзі серйозно стурбовані присутністю у багатьох країнах військових аташе Ірану, які скоріш за все є офіцерами КВІР під дипломатичним прикриттям – особливо після того, коли ЄС визначив Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією.

Про це повідомляє Euractiv з посиланням на непублічну доповідь, пише "Європейська правда".

У засекреченому європейському документі, з яким ознайомились журналісти, йдеться про те, що частина іранських військових аташе у країнах Європи можуть бути чинними офіцерами КВІР під дипломатичним прикриттям.

Висловлюються побоювання, що ці пов’язані з підсанкційною організацією особи таким чином мають переваги, які дає дипломатичний статус, і свободу пересування у ЄС.

Зокрема, серед таких згадують військового аташе Ірану у Польщі Мохаммада Нагхізадеха.

На додачу, у документі вказують на те, що з початком війни США та Ізраїлю проти Ірану й ліквідації верховного лідера Алі Хаменеї КВІР лише набрав сили, а його командувач Ахмад Вахіді фактично став ключовою особою, що ухвалює рішення в країні, контролює силові структури і задає курс перемовинам зі США.

У доповіді рекомендують накласти санкції та вислати з країн ЄС іранських військових аташе та дипломатів, які скоріш за все пов’язані з КВІР, аргументуючи, що це забезпечить ще більшу міжнародну ізоляцію Тегерану і обмежить спроможності цієї організації.

Майбутнє іранських військових аташе та дипломатів у європейських країнах було суперечливим питанням ще з моменту, коли ЄС оголосив КВІР терористичною організацією. Критики вказували на те, що якщо залишати їм акредитацію, Євросоюз діє всупереч власній політиці.

Раніше німецькі служби застерегли, що Іран може активізувати терористичну діяльність у Європі, щойно завершиться гаряча фаза війни зі США та Ізраїлем.

