СМИ: в ЕС обеспокоены ролью военных атташе Ирана в странах Европы

В Евросоюзе обеспокоены присутствием во многих странах военных атташе Ирана, которые скорее всего являются офицерами КСИР под дипломатическим прикрытием – особенно после того, когда ЕС определил Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на непубличный доклад, пишет "Европейская правда".

В засекреченном европейском документе, с которым ознакомились журналисты, говорится о том, что часть иранских военных атташе в странах Европы могут быть действующими офицерами КСИР под дипломатическим прикрытием.

Высказываются опасения, что эти связанные с подсанкционной организацией лица таким образом имеют преимущества, которые дает дипломатический статус, и свободу передвижения в ЕС.

В частности, среди таких упоминают военного атташе Ирана в Польше Мохаммада Нагхизадеха.

В дополнение, в документе указывают на то, что с началом войны США и Израиля против Ирана и ликвидации верховного лидера Али Хаменеи КСИР только набрал силу, а его командующий Ахмад Вахиди фактически стал ключевым лицом, принимающим решения в стране, контролирующим силовые структуры и задающим курс переговорам с США.

В докладе рекомендуют наложить санкции и выслать из стран ЕС иранских военных атташе и дипломатов, которые скорее всего связаны с КСИР, аргументируя, что это обеспечит еще большую международную изоляцию Тегерана и ограничит возможности этой организации.

Будущее иранских военных атташе и дипломатов в европейских странах было спорным вопросом еще с момента, когда ЕС объявил КСИР террористической организацией. Критики указывали на то, что если оставлять им аккредитацию, Евросоюз действует вопреки собственной политике.

Ранее немецкие службы предостерегли, что Иран может активизировать террористическую деятельность в Европе, как только завершится горячая фаза войны с США и Израилем.

