Литва призывает Европу готовиться к увеличению количества инцидентов с дронами

Министр обороны Литвы Робертас Каунас призвал европейские страны адаптироваться к инцидентам с "заблудившимися" дронами.

Об этом он сказал в комментарии Euronews, пишет "Европейская правда".

Через день после того, как в Вильнюсе объявляли воздушную тревогу из-за вторжения дрона, что произошло на фоне увеличения подобных инцидентов в регионе за три недели, Каунас подчеркнул, что Европа должна быть готова к высокой вероятности того, что таких случаев будет больше.

"Это новая реальность, с которой сталкиваются страны Балтии. Нам нужно адаптироваться, поскольку вероятность повторения подобных сценариев очень высока", – акцентировал он.

В этом контексте Каунас подчеркнул важность патрулирования воздушного пространства стран Балтии.

Напомним, утром 20 мая в нескольких восточных районах Литвы и Вильнюсе объявили красную воздушную тревогу из-за вероятного попадания беспилотника в литовское небо, что серьезно нарушило привычный ритм жизни. В укрытие спустили в том числе высшее руководство страны.

В приграничных с РФ районах Латвии в эти же часы также объявляли воздушную тревогу – уже второй день подряд.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене после заседания Комиссии по вопросам национальной безопасности заявила, что отныне муниципалитеты будут обязаны обеспечивать круглосуточную работу укрытий.

Министерство обороны Литвы опубликовало подробное разъяснение для граждан относительно различных уровней угрозы, которые они могут видеть в оповещениях о воздушной тревоге.

По состоянию на утро 21 мая поиски беспилотника продолжаются.