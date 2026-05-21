Суд у Франції визнав Air France та Airbus винними в авіакатастрофі 17-річної давнини

Паризький апеляційний суд визнав компанії Air France та Airbus винними у ненавмисному вбивстві у зв’язку з авіакатастрофою 2009 року, в якій загинули 228 осіб.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

У 2023 році суд нижчої інстанції у Франції виправдав обидві компанії за обвинуваченням у корпоративному вбивстві після історичного публічного процесу щодо зникнення рейсу AF447, що прямував із Ріо-де-Жанейро до Парижа 1 червня 2009 року.

Однак торік французький суд поновив процес у цій справі.

Тепер апеляційний суд Парижа визнав авіакомпанію та виробника літаків "єдиними та повністю відповідальними" за інцидент 17-річної давнини, коли пасажирський літак втратив швидкість під час шторму та впав у воду, внаслідок чого загинули всі, хто перебував на борту.

Обидві сторони неодноразово заперечували звинувачення і заявили, що подадуть апеляцію. Ця катастрофа стала найтрагічнішою в історії французької авіації.

Уламки літака було знайдено після тривалих пошуків на морському дні площею 10 тисяч квадратних кілометрів. Однак бортовий самописець було знайдено лише у 2011 році, після місяців пошуків у глибокому морі.

Родичі деяких пасажирів, які були переважно громадянами Франції, Бразилії та Німеччини, зібралися у четвер, щоб почути вирок.

Компаніям було запропоновано сплатити максимальний штраф, по 225 тисяч євро кожній. Деякі родини жертв розкритикували цю суму як символічне покарання.

Даніель Ламі, голова асоціації жертв рейсу AF447, яка втратила сина в цій катастрофі, високо оцінила вирок суду, додавши, що система правосуддя "нарешті врахувала біль родин, які зіткнулися з колективною трагедією нестерпної жорстокості".

Це рішення може спричинити шкоду репутації компаній. Під час своїх заключних виступів у листопаді заступники прокурорів заявили, що поведінка компаній була неприйнятною, звинувативши їх у "висловлюванні нісенітниць та вигадуванні аргументів з повітря".

У 2012 році французькі слідчі встановили, що поєднання технічної несправності датчиків літака та нездатності пілотів зреагувати на втрату швидкості призвело до падіння літака в море.

Оскільки пілоти були збиті з пантелику неправильними показниками швидкості, вони помилково направили ніс літака вгору, коли він втратив швидкість, замість того, щоб нахилити його вниз. Після катастрофи було вдосконалено підготовку пілотів та замінено датчики швидкості.

У заяві Air France на момент катастрофи йшлося про те, що пілот мав понад 11 тисяч годин нальоту, у тому числі 1 700 годин на літаках цього ж типу.

