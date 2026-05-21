Суд во Франции признал Air France и Airbus виновными в авиакатастрофе 17-летней давности

Парижский апелляционный суд признал компании Air France и Airbus виновными в непредумышленном убийстве в связи с авиакатастрофой 2009 года, в которой погибли 228 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

В 2023 году суд низшей инстанции во Франции оправдал обе компании по обвинению в корпоративном убийстве после исторического публичного процесса по делу об исчезновении рейса AF447, следовавшего из Рио-де-Жанейро в Париж 1 июня 2009 года.

Однако в прошлом году французский суд возобновил процесс по этому делу.

Теперь апелляционный суд Парижа признал авиакомпанию и производителя самолетов "единственными и полностью ответственными" за инцидент 17-летней давности, когда пассажирский самолет потерял скорость во время шторма и упал в воду, в результате чего погибли все, кто находился на борту.

Обе стороны неоднократно отрицали обвинения и заявили, что подадут апелляцию. Эта катастрофа стала самой трагической в истории французской авиации.

Обломки самолета были найдены после длительных поисков на морском дне площадью 10 тысяч квадратных километров. Однако бортовой самописец был найден только в 2011 году, после месяцев поисков в глубоком море.

Родственники некоторых пассажиров, которые были преимущественно гражданами Франции, Бразилии и Германии, собрались в четверг, чтобы услышать приговор.

Компаниям было предложено выплатить максимальный штраф, по 225 тысяч евро каждой. Некоторые семьи жертв раскритиковали эту сумму как символическое наказание.

Даниэль Лами, председатель ассоциации жертв рейса AF447, потерявшая сына в этой катастрофе, высоко оценила приговор суда, добавив, что система правосудия "наконец-то учла боль семей, столкнувшихся с коллективной трагедией невыносимой жестокости".

Это решение может нанести ущерб репутации компаний. Во время своих заключительных выступлений в ноябре заместители прокуроров заявили, что поведение компаний было неприемлемым, обвинив их в "высказывании бессмыслиц и придумывании аргументов из воздуха".

В 2012 году французские следователи установили, что сочетание технической неисправности датчиков самолета и неспособности пилотов отреагировать на потерю скорости привело к падению самолета в море.

Поскольку пилоты были сбиты с толку неверными показаниями скорости, они ошибочно направили нос самолета вверх, когда он потерял скорость, вместо того, чтобы наклонить его вниз. После катастрофы была усовершенствована подготовка пилотов и заменены датчики скорости.

В заявлении Air France на момент катастрофы говорилось, что пилот имел более 11 тысяч часов налета, в том числе 1 700 часов на самолетах этого же типа.

