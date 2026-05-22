Рютте пригласил Зеленского на саммит НАТО в Анкаре

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что пригласил украинского президента Владимира Зеленского присоединиться к саммиту лидеров Альянса в Анкаре в июле.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил на пресс-конференции в шведском Хельсингборге после встречи министров иностранных дел НАТО.

Отвечая на вопрос журналистов, Рютте подтвердил, что пригласил Зеленского на встречу лидеров НАТО 7-8 июля.

"Я уже пригласил его, да, пригласил. Он будет там, как и в Гааге (прошлогоднем саммите лидеров НАТО. – Ред.), – ответил генсек Альянса.

Перед этим Рютте встретился с государственным секретарем США Марко Рубио. На встрече они обсудили июльский саммит лидеров Альянса в Турции, в частности, обязательства блока по быстрому наращиванию оборонного производства.

Глава Госдепа в пятницу участвует в министерской встрече НАТО в Швеции. Перед ее началом Рубио заявил, что на саммите в Анкаре в июле будут обсуждать "разочарование" американского президента Дональда Трампа относительно Альянса.

По данным СМИ, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выдвинул новую инициативу, цель которой – сохранить активную роль Соединенных Штатов в Альянсе.