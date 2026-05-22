Качка об идее Мерца об "ассоциированном членстве": название и содержание надо обсудить

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка прокомментировал письмо канцлера Германии Фридриха Мерца относительно идеи "ассоциированного членства" Украины в Европейском Союзе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Качка сказал на пресс-брифинге в пятницу в Киеве, его цитирует агентство "Интерфакс-Украина".

По словам Качки, самое главное, что письмо акцентирует на полноправном членстве Украины в ЕС и на призыве к немедленному и безотлагательному открытию всех переговорных кластеров.

"Самый главный тезис в этом письме – это акцент на полноправном членстве Украины в Европейском Союзе и на призыве к немедленному и безотлагательному открытию всех кластеров в переговорах. Для нас это на сегодня – самая важная цель", – сказал вице-премьер.

Письмо, заметил Качка, содержит достаточно четкий акцент на том, что все изложенные в нем идеи направлены на то, чтобы быстрее помочь Украине интегрироваться и полноценно вступить в ЕС в различных форматах.

"Поэтому главный риск того, что речь идет о каких-то потенциальных альтернативах, устранен. Относительно самого названия, содержания предложений, думаю, что они все нуждаются в обсуждении и согласовании", – сказал Качка.

"Это первое предложение, как раз таки в понедельник в Берлине мы проговаривали эти идеи. Поэтому если между государствами-членами Евросоюза начнется дискуссия по поводу того, как ускорить вступление Украины в ЕС и ускорить интеграцию, мы будем рады такой дискуссии. Главное, что единственной целью всех инициатив является полноценное членство Украины в ЕС", – добавил вице-премьер.

Министр иностранных дел Андрей Сибига воздержался от поддержки или категорического отрицания идеи Фридриха Мерца о новом формате отношений ЕС с Украиной, но напомнил о требовании Киева.

Ранее стало известно, что Берлин предлагает предоставить Украине спецстатус в ЕС.

Подробно об этом – в статье В ЕС без гарантий и преимуществ. Почему идея "ассоциированного членства" не подходит Украине.