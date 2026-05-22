В ЕС похвалили план действий Украины по меньшинствам и готовы "способствовать диалогу с Венгрией"

Предложенный Украиной по требованию Венгрии план действий в отношении национальных меньшинств соответствует европейским стандартам, и Еврокомиссия готова способствовать дальнейшему диалогу двух государств по этому поводу.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье в пятницу, 22 мая.

"Могу предложить нашу оценку плана действий по меньшинствам, которым Украина фактически поделилась с нами несколько месяцев назад. То, что мы действительно увидели – Украина действительно приложила усилия для решения остальных рекомендаций по защите меньшинств", – заявил Мерсье.

Он уточнил, что этот вопрос уже обсуждался в контексте открытия переговоров о членстве Украины в ЕС.

Представитель сообщил, что в плане действий, предоставленном Еврокомиссии Украиной, учитываются также требования Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств, а также Языковой хартии Совета Европы.

"Мы со своей стороны оценили план действий, и, по нашему мнению, он отвечает всем необходимым условиям. Сейчас продолжается дискуссия между Венгрией и Украиной. Мы приветствуем тот факт, что между ними происходит двусторонняя дискуссия", – добавил чиновник.

В Еврокомиссии уверены, что два государства "могут решить оставшиеся вопросы, которые может иметь Венгрия, путем диалога".

"Со своей стороны, мы готовы способствовать этому диалогу, если это будет необходимо", – подчеркнул Мерсье.

Как сообщала "Европейская правда", министры иностранных дел Украины и Венгрии проведут переговоры в последнюю неделю мая, в частности для подготовки встречи Владимира Зеленского и Петера Мадьяра.

Известно, что Петер Мадьяр хочет встречи с Зеленским в Берегово, однако Украина это не подтвердила.

В частности, Мадьяр хочет, чтобы венгерскому меньшинству в Украине предоставили больше прав, прежде чем он одобрит официальное начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

