"Привет, Гренландия": Трамп "обратился" к стране после визита специального посланника

Американский президент Дональд Трамп опубликовал "обращение" к Гренландии после визита специального посланника США Джеффа Лэндри в эту страну.

Сообщение он опубликовал в социальной сети Truth Social, пишет "Европейская правда".

После того как губернатор Луизианы Джефф Лэндри, который также является спецпосланником президента США в Гренландии, посетил страну, где, в частности, заявил, что ее процветание "зависит" от Трампа, американский президент опубликовал фотографию, на которой он смотрит на один из гренландских городов.

"Привет, Гренландия", – подписал он фото.

Также Лэндри считает, что нефть из Гренландии может сыграть важную роль в снижении цен на энергоносители на фоне конфликта с Ираном.

После встречи с Лэндри правительство Гренландии заявило, что в переговорах с Соединенными Штатами о будущем острова достигнут определенный прогресс, но настаивало, что остров не продается.

Сообщалось, что в четверг, 21 мая, в столице Гренландии прошли демонстрации на фоне открытия дипломатического центра США. Несколько сотен человек провели демонстрацию у консульства, держа красно-белый флаг острова и плакаты с надписью "США, прекратите это", а также скандируя "Нет значит нет" и "Гренландия принадлежит гренландцам".