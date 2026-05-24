СМИ: Иран не согласился передать свои запасы урана в рамках мирного соглашения

Иран не согласился передать свои запасы высокообогащенного урана в рамках меморандума о взаимопонимании с США, о котором стороны могут объявить уже в воскресенье.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на иранского высокопоставленного чиновника.

По словам чиновника, вопрос о ядерной программе Ирана не был частью предварительного соглашения с Соединенными Штатами.

"Ядерный вопрос будет рассмотрен на переговорах по окончательному соглашению и поэтому не является частью текущей договоренности. Не было достигнуто никакого соглашения о вывозе высокообогащенного урана Ирана из страны", – сообщил источник.

Иранское проправительственное агентство Tasnim также сообщило, что между Тегераном и Вашингтоном до сих пор существуют разногласия по некоторым пунктам меморандума, которые сложно урегулировать из-за "препятствий" со стороны США.

Как сообщило издание Axios в воскресенье, США и Иран приближаются к подписанию меморандума о 60-дневном продлении прекращения огня, в течение которого Ормузский пролив будет вновь открыт, а стороны будут вести переговоры по ядерной программе Тегерана. Проект соглашения также включает обязательства Тегерана никогда не стремиться к получению ядерного оружия, вести переговоры о приостановке ядерной программы и вывозе своих запасов высокообогащенного урана.

О прогрессе в переговорах между Вашингтоном и Тегераном стало известно после того, как в субботу президент США Дональд Трамп встретился со своими переговорщиками и лидерами стран Персидского залива, чтобы обсудить последнее мирное предложение Ирана.

В начале этой недели Трамп заявил, что отложил новую серию ударов по Ирану, сославшись на высокие шансы достичь соглашения дипломатическим путем.