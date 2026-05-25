В Латвии объявили распределение между партиями постов в будущем правительстве

В Латвии вероятный будущий премьер-министр Андрис Кулбергс представил президенту договоренности о составе будущего правительства, а также подтвердил распределение портфелей между партиями.

Об этом сообщает LSM, пишет "Европейская правда".

25 мая кандидат на пост премьера Андрис Кулбергс встретился с президентом Эдгарсом Ринкевичсом и представил ему видение и договоренности относительно будущего правительства.

Партия Кулбергса "Объединенный список" должна получить, кроме премьерской должности, портфели министра финансов, юстиции, администрации и регионального развития.

"Новое единство", которая была ключевой партией предыдущей коалиции, получает должности министров иностранных дел, обороны, здравоохранения и транспорта.

"Национальному альянсу" отдают МВД, министерство культуры, образования и науки, климата и энергетики.

"Союз зеленых и крестьян" сохранит за собой Минэкономики и должность спикера Сейма, но теряет Министерство климата и энергетики.

Кулбергс сообщил, что объявит конкретный состав правительства в полдень во вторник, 26 мая. По его словам, проект коалиционного соглашения и правительственной декларации уже готовы.

Перед этим неофициально уже сообщали, что Байба Браже должна остаться главой МИД, а кандидатом на министра обороны остается полковник Райвис Мелнис, которого еще до распада предыдущего правительства хотела назначить на эту должность премьер Эвика Силиня.

Напомним, 14 мая премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала заявление об отставке в Сейм, вместе с ней в отставку ушло все правительство.

Этому предшествовал выход из коалиции партии "Прогрессивные". Триггером для распада коалиции стала критика в адрес министра обороны Андриса Спрудса – представителя этой политсилы – из-за инцидентов с заблудившимися украинскими дронами, под давлением которой он ушел в отставку.

После консультации с партиями президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поручил сформировать правительство Андрису Кулбергсу из оппозиционного "Объединенного списка".

