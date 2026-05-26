В Германии говорят, что кризис на Ближнем Востоке – шанс для внутреннего туризма

Уполномоченный правительства Германии по вопросам туризма Кристоф Плёсс допускает, что напряженная ситуация в мире, в частности на Ближнем Востоке, может положительно повлиять на немецкую туристическую отрасль этим летом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Spiegel.

Во время войны в Иране энергетические объекты, аэропорты и населенные районы в странах Персидского залива подверглись атакам. Это сильно навредило имиджу этих стран как безопасного места для туризма и торговли.

Кроме того, путешественников смущают обсуждения об угрозе дефицита авиационного топлива и подорожания авиапутешествий.

"Насколько серьезными являются последствия кризиса на Ближнем Востоке для многих отраслей, настолько же большие возможности он открывает для немецкого туризма", – заявил Плёсс в интервью газетам медиагруппы Funke.

В частности, на побережьях Северного и Балтийского морей он ожидает "еще большего спроса, чем в предыдущие годы".

В репрезентативном опросе, проведенном по заказу поставщика услуг по расчетам SAP Concur и опубликованном в выходные, почти каждый пятый опрошенный отметил, что уже отменил или перебронировал рейс, либо столкнулся с отменой рейса со стороны авиакомпании.

Плёсс отметил, что федеральное правительство считает туристическую отрасль все более важным столпом национальной экономики Германии и объявило о дальнейшем финансировании.

"Еще в этом году мы поддержим туристические предприятия и регионы Германии несколькими инициативами, в частности путем гибкого регулирования рабочего времени и увеличения инвестиций в сеть автомагистралей и железных дорог", – рассказал Плёсс.

Сообщалось, что британские авиакомпании получили зеленый свет от правительства на отмену или объединение рейсов для экономии авиационного топлива в летний сезон.

Также сообщалось, что французское правительство готовится оказать финансовую помощь авиакомпаниям, пострадавшим от роста цен на авиатопливо.