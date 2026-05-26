Польша получила предварительное согласие США на производство у себя ракет для системы Patriot

Польша получила предварительное согласие Государственного департамента США на производство ракет для системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, передает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Ракеты планируется производить на предприятиях польской оборонной промышленности. "С военной точки зрения это стало бы для нас важной способностью", – сказал Томчик.

"Польша закупает большое количество оборудования за рубежом и хочет, чтобы производство комплектующих и связанные с ним сервисные услуги были размещены на Висле", – добавил он.

Усилия, направленные на то, чтобы Польша могла производить у себя ракеты для Patriot, предпринимались уже давно. Вашингтон, скорее всего, не был готов делиться такими уникальными возможностями, но сейчас отношение к этому может измениться.

Нынешнее производство ракет PAC-3 MSE (новейшей версии, которую, по неофициальным сообщениям, цитируемым Defence24, должна была бы производить Польша) составляет около 700 единиц в год. США хотят увеличить его до 2 тыс. к концу 2030 года.

В последнее время американские запасы были истощены, в частности, войной с Ираном. Ракеты в современной версии также поставлялись в Украину, их покупают союзники, а и сами американцы хотят не только пополнить, но и увеличить свои запасы. Отсюда и желание искать производственного партнера.

"Сначала американцы скептически относились к тому, что поляки могли бы производить ракеты PAC-3 для систем Patriot. (...) После нашего визита (в США) я считаю, что все открыто, и мы получили предварительное согласие от Государственного департамента на производство ракет для систем Patriot. Они будут производиться в польской оборонной промышленности. Это вопрос консорциума, у нас есть такие возможности на территории Польши", – сказал Томчик.

О размещении у себя производства упомянутых ракет также пытаются добиться немцы.

Польская армия уже использует две батареи системы Patriot и ожидает шесть следующих. Ракета PAC-3 MSE – это новейшая ракета, но есть также более старые версии или альтернативы от других компаний.

По словам Томчика, американцы должны были быть "очень заинтересованы" в сценарии, при котором Польша производила бы ракеты большой дальности для систем HIMARS или ракеты Hellfire, используемые, в частности, на вертолетах Apache.

Вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в начале месяца заявлял, что не видит признаков того, что поставки батарей Patriot будут задержаны из-за войны на Ближнем Востоке.

Напомним, в апреле президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что в будущем Украина будет производить совместные противоракетные системы с европейскими странами.