Мелони назвала ЕС "бюрократическим гигантом", который сдерживает конкурентоспособность

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони обвинила Европейский Союз в том, что он ограничивает свои возможности развиваться и быть конкурентоспособным на мировой арене.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила во время выступления в Риме на ежегодном собрании итальянского бизнес-лобби во вторник, 26 мая, цитирует Bloomberg.

Мелони раскритиковала ЕС за усиление регуляторной нагрузки на потребителей и предприятия.

"Главной, самой яркой слабостью, которая напрямую влияет на нас, является нынешняя структура Европейского Союза", – сказала она.

Итальянский премьер охарактеризовала ЕС как "бюрократического гиганта, который слишком часто приносил в жертву конкурентоспособность и стратегический рост на алтаре идеологических и технократических подходов".

Мелони также отметила, что цель ее критики заключается в том, чтобы "помочь, а не мешать" ЕС и сделать его более эффективным.

"Европа была неустанна в своей способности умножать регуляторные нормы в отношении каждого аспекта повседневной жизни, однако оказалась близорукой, когда речь шла о том, чтобы ее голос был услышан на мировой арене", – считает она.

Премьер-министр Италии призвала к сокращению регулирования, а также заявила, что "все, что не запрещено прямо, должно быть разрешено".

Мелони также отметила, что планирует работать над сокращением бюрократии в Италии, которая, по ее мнению, замедляет экономический рост.

Эти замечания прозвучали после того, как Италия обратилась к Брюсселю с просьбой смягчить бюджетные правила ЕС, что позволило бы ее правительству потратить больше средств на меры, направленные на преодоление энергетического кризиса.

Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни уже призвал Еврокомиссию предоставить странам-членам ЕС такие же бюджетные льготы для смягчения последствий стремительного роста цен на энергоносители, которые в настоящее время предусмотрены для расходов на оборону.

В начале мая Мелони пообещала более тесное сотрудничество с Азербайджаном в области энергетики.