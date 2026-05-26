Посольство Германии в Украине заявило, что не покинет Киев, несмотря на новые угрозы РФ

В посольстве Германии в Украине заявили, что продолжают работать, несмотря на угрозы России новыми ударами по Киеву и призыв к западным дипломатам покинуть украинскую столицу.

Об этом в посольстве заявили агентству "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

В посольстве отметили, что оно и в дальнейшем находится в Киеве, несмотря на угрозы РФ.

"Наше посольство продолжает работать в обычном режиме в соответствии с нашей концепцией безопасности. Мы не выводим персонал и не вносим никаких других изменений в состав персонала. Посольство Германии находится здесь, в Киеве, – на стороне Украины", – заявили в дипучреждении.

В этот же день Германия вызвала посла России из-за угроз новыми ударами по Киеву. Также представителя РФ вызвала внешнеполитическая служба ЕС и МИД Норвегии.

Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова заверила, что западные дипломаты не покинут Киев, несмотря на новые угрозы РФ относительно новых ударов по украинской столице.