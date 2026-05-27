Литва выразила протест посольству РФ из-за запугивания дипломатов в Киеве

Литва вызвала в Министерство иностранных дел представителя посольства России после угроз Москвы новыми ударами по Киеву и советов иностранным дипломатам покинуть украинскую столицу.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Во вторник 26 мая в МИД Литвы вызвали представителя российского посольства и вручили ему ноту протеста в связи с угрозами новыми ударами по Киеву и призывами к иностранным дипломатам уезжать оттуда.

"Литва категорически отвергает повторяющиеся угрозы России о применении силы против Украины... МИД отмечает, что РФ пытается крайне цинично манипулировать международным гуманитарным правом, которое сама методично и масштабно нарушает с 2014 года", – подчеркнули в ведомстве.

В ноте, переданной посольству, отметили, что Россия неизбежно понесет ответственность за совершенные военные преступления и призвали к немедленному прекращению агрессии, выводу войск со всей территории Украины и компенсаций за нанесенный ущерб.

К похожим шагам после российских угроз прибегли и ряд других европейских столиц, в частности Варшава и Осло.

Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова назвала новые угрозы РФ "шедевром лицемерия" и"признаком отчаяния".

МИД Украины предложил иностранным дипмиссиям дополнительную помощь с мерами безопасности на фоне угроз России.