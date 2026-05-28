Латвия приступила к установке "зубов дракона" на экспроприированных территориях на границе с РФ

В мае Национальные вооруженные силы Латвии приступили к установке первых противотанковых заграждений, так называемых "зубов дракона", на экспроприированных территориях вдоль латвийско-российской границы.

Установка происходит на территориях, ранее экспроприированных для нужд национальной обороны.

Препятствия, расположенные тремя рядами общей шириной примерно десять метров, предназначены для предотвращения перемещения военной техники через границу. Каждый из "зубов дракона" весит около полутора тонн. Промежутки между ними небольшие, чтобы сделать невозможным проезд военной техники.

Строительство и доставка "зубов дракона" к местам их размещения начались еще в 2024 году, но их физическая установка на государственных и муниципальных территориях началась в 2025 году.

Вдоль границы с РФ ведется строительство целой инфраструктуры Балтийской линии обороны. Одной из самых больших проблем при этом стала экспроприация земли, поскольку часть объектов строится на частной собственности.

Военные чиновники подчеркнули, что Закон о создании инфраструктуры против передвижения вражеской техники значительно ускорил этот процесс.

Цель оборонной линии заключается не только в сдерживании потенциального противника, но и, в случае необходимости, в его остановке и уничтожении, пока он еще находится на границе.

Помимо "зубов дракона", в будущем также планируется строительство противотанковых рвов.

Общая протяженность границы Латвии с Россией и Беларусью составляет примерно 450 километров. В этом году Национальные вооруженные силы Латвии планируют построить более восьми километров инфраструктуры для противодействия передвижению техники.

Проект "Балтийская линия обороны" реализуется в сотрудничестве с Литвой, Эстонией и Польшей. Он начался около двух лет назад, и ожидается, что все запланированные работы будут завершены к 2028 году.

В декабре Латвия завершила строительство 280-километрового забора на границе с Россией.

Также Латвия выражала желание восстановить болота у границы с РФ в целях защиты.

В сентябре на восточной границе Эстонии началось строительство крупных пограничных оборонительных сооружений.