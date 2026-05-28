В ЕС назвали недоразумением слова Каллас об эвакуации посольства США из Киева

Представительница Еврокомиссии Анита Хиппер отметила, что заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о выезде американского посольства из Киева прозвучало в результате недоразумения.

Об этом она сказала во время брифинга в Брюсселе, передает "Европейская правда".

Хиппер прокомментировала ошибку в заявлении Каллас относительно посольства США в Украине.

Она напомнила, что ЕС однозначно осудил российские угрозы в адрес Украины и иностранных дипломатических миссий и что Евросоюзу не намерен закрывать свое представительство или покидать Киев.

"Это было недоразумение, которое к тому времени было разъяснено, как вы могли убедиться из моего сообщения", – отметила Хиппер.

Ранее из текста комментария главной дипломатки ЕС Каи Каллас удалили фразу о якобы выезде американских дипломатов из Киева.

После резонанса, вызванного первоначальным заявлением, в МИД Украины опровергли выезд американских дипломатов.

Посольство США также опровергло выезд из Киева из-за угроз России.