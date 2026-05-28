В Польше произошла авария с участием военных США, восемь раненых

Восемь американских солдат пострадали в результате аварии военного грузовика, произошедшей в четверг в Западно-Поморском воеводстве Польши.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

На местной дороге, соединяющей населенные пункты Студница и Чертинь в гмине Дравско-Поморское в Западно-Поморском воеводстве, произошла серьезная авария. Грузовик, перевозивший американских солдат на полигон вблизи Дравско-Поморского, съехал с дороги и перевернулся на обочине.

Восемь человек получили ранения, один человек в тяжелом состоянии был доставлен вертолетом Воздушной службы скорой помощи в больницу в Грифицах, сообщил майор Томаш Зигмунт, пресс-офицер Военной жандармерии в Щецине.

"Солдаты ехали на учения, сидели на кузове, на скамейках. Правое колесо транспортного средства зацепило обочину, и он перевернулся на бок", – добавил он. На место происшествия было направлено пять бригад скорой помощи.

"Шестеро пострадавших были доставлены в больницу, их состояние стабильное", – сообщила Наталья Дорохович из Воеводской станции скорой помощи в Щецине. Она добавила, что один из пострадавших остался на месте, поскольку не дал согласия на транспортировку каретой в больницу.

Как сказал майор Зигмунт, вероятной причиной происшествия является неосторожность водителя. Он подчеркнул, что авария произошла на прямом участке дороги при хороших погодных условиях.

Военная жандармерия проводит следственные действия. Правоохранителям необходимо допросить свидетелей, в частности солдата, который сидел рядом с водителем в кабине.

В городе Бук в Великопольском воеводстве Польши в октябре прошлого года произошло столкновение автобуса с колонной американских военных транспортных средств на автомагистрали А2.

В июле 2025 года трое человек были доставлены в больницу после столкновения военного автомобиля с легковым в селе Снопки в Варминско-Мазурском воеводстве на северо-востоке Польши.

В 2024 году в Силезском воеводстве в результате аварии с участием военного автомобиля пострадали пять человек.