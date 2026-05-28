Албания вызвала посла РФ в связи с запугиванием дипломатов

Глава Министерства иностранных дел Албании Ферит Ходжа раскритиковал Россию за угрозы Украине новыми ударами, а также за запугивание дипломатов; Тирана вызвала российского посла.

Об этом он написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Ходжа заявил, что Албания считает абсолютно неприемлемым заявление России, в котором дипломатическому персоналу и иностранным гражданам настоятельно рекомендуется покинуть Киев накануне запланированных ударов.

"Угрозы посольствам – это не дипломатия, а запугивание. Это является очередным нарушением международного права и Венской конвенции о дипломатических отношениях", – подчеркнул он.

Посол отметил, что МИД вызвал российского посла, а также указал, что посольство страны останется в Киеве.

"Мы твердо стоим на стороне Украины. И нас не запугать", – добавил он.

Ранее Министерство иностранных дел Франции по требованию министра Жана-Ноэля Барро вызвало посла России, а также на аналогичный шаг пошла Бельгия.

Сообщалось, что президент Владимир Зеленский направил своему американскому визави Дональду Трампу письмо, в котором предупредил об усугублении дефицита систем противовоздушной обороны в Украине, в частности средств противодействия баллистическим ракетам.