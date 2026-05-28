В РФ обвинили НАТО в подготовке к вооруженному конфликту на восточном фланге
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что НАТО якобы готовится к вооруженному конфликту на Востоке.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство "Интерфакс"
Глава СВР отметил, что НАТО "последовательно наращивает военный потенциал на восточном фланге, поддерживает там высокую интенсивность разведывательной и учебно-тренировочной деятельности".
"Де-факто продолжается практическая подготовка НАТО к масштабному вооруженному конфликту на Востоке", – сказал он в четверг на международном форуме по безопасности в Москве.
Нарышкин также заявил о "росте рисков глобального столкновения".
Как сообщалось, генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер считает, что в 2029 году Россия будет в состоянии совершить нападение на НАТО – или даже раньше.
Разведка Эстонии убеждена, что Россия не намерена начинать военное вторжение на территорию какого-либо государства НАТО в этом или следующем году, но будет продолжать восстанавливать свои вооруженные силы.
Президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия продолжает попытки втянуть Беларусь в войну, в частности, вероятно, с целью проведения операции против одной из стран НАТО.