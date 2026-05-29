Генсек НАТО підтримує контакт з владою Румунії після влучання дрона РФ у будинок

Генсек НАТО Марк Рютте та влада Румунії підтримують контакт після того, як російський дрон влучив у житловий будинок в румунському місті Галац, спричинивши пожежу та евакуацію людей.

Про це повідомила речниця НАТО Еллісон Гарт у соцмережі Х у п’ятницю, пише "Європейська правда".

Гарт написала, що у п’ятницю вранці дрон влучив у житловий будинок у Румунії під час російської атаки на українську інфраструктуру поблизу кордону.

"Генеральний секретар НАТО підтримує контакт із румунською владою. Ми засуджуємо безвідповідальні дії Росії, і НАТО продовжуватиме зміцнювати свою оборону проти будь-яких загроз, зокрема від дронів", – заявила речниця.

У ніч проти 29 травня, під час російської атаки на Україну, дрон врізався у 10-поверховий будинок в румунському місті Галац, двоє людей були госпіталізовані, 70 евакуювали.

МЗС Румунії назвало падіння дрона у місті Галац "серйозною і безвідповідальною ескалацією" з боку Росії.

У Міноборони Румунії повідомили, що з початку повномасштабної війни Росії проти України на території країни 47 разів знаходили уламки безпілотників.