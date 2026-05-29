Венс: США и Иран близки к соглашения, но Трамп еще не принял решение

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил в четверг, что Соединенные Штаты и Иран очень близки к заключению меморандума о взаимопонимании, который предусматривает продление перемирия на 60 дней и открытие Ормузского пролива, но американский президент еще не одобрил документ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Axios.

Венс, который возглавлял американскую переговорную делегацию во время переговоров с Ираном в Исламабаде в апреле и с тех пор активно занимается этим вопросом, заявил в четверг, что ему трудно сказать, когда президент Дональд Трамп подпишет меморандум.

Трамп и его советники несколько раз на предыдущих этапах конфликта считали, что они близки к соглашению, но переговоры постоянно заходили в тупик.

"Мы обсуждаем несколько моментов, касающихся формулировок. Мы достигли значительного прогресса в этом вопросе. Надеемся, что мы продолжим двигаться вперед, и президент сможет одобрить соглашение, но, очевидно, это еще не решено", – сказал Венс.

"Я не могу гарантировать, что мы этого добьемся... Но сейчас я достаточно оптимистично настроен по этому поводу", – добавил вице-президент США.

Подписание меморандума стало бы важнейшим дипломатическим прорывом с начала войны США против Ирана, но окончательное соглашение, учитывающее требования президента Трампа в отношении ядерной программы, потребует дальнейших интенсивных переговоров.

Американские высокопоставленные чиновники заявили, что по состоянию на четверг после обеда Трамп склонялся к подписанию меморандума, но еще этого не сделал. Иранские чиновники сообщили США через посредников, что они получили необходимые разрешения и готовы подписать соглашение.

Американские переговорщики проинформировали главу Белого дома о деталях окончательного соглашения, но он не подписал его сразу. "Президент сообщил посредникам, что ему нужно несколько дней, чтобы подумать над этим", – сказал чиновник администрации.

Одной из причин, по которой Трамп хочет подождать еще несколько дней, является желание убедиться, что иранские чиновники подпишут документ и не отступят, заявил американский чиновник.

Другой причиной является то, что президент США хочет посмотреть, как будет развиваться внутриполитическая дискуссия вокруг соглашения, прежде чем принять окончательное решение.

По данным СМИ, меморандум предусматривает, что судоходство через Ормузский пролив будет осуществляться без ограничений, а Иран должен будет убрать все мины из пролива в течение 30 дней. Американская морская блокада также должна быть снята.

Кроме того, меморандум будет содержать обязательство Ирана не стремиться к созданию ядерного оружия. В нем также будет указано, что первыми вопросами, которые будут обсуждаться в течение 60-дневного периода, станут способы утилизации иранского высокообогащенного урана.

На выходных СМИ сообщили, что США и Иран близки к подписанию меморандума о 60-дневном продлении прекращения огня, в течение которого Ормузский пролив будет вновь открыт.