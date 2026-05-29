В Румынии рассказали детали расследования о попадании "Шахеда" в Галаце

Прокуратура в Румынии начала уголовное производство по факту попадания российского ударного беспилотника в многоэтажку в центре приграничного города Галац.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

После попадания российского дрона, идентифицированного как беспилотник типа "Шахед", в жилую многоэтажку прокуратура при апелляционном суде Галаца начала расследование по статьям о причинении разрушений и покушении на убийство с отягчающими обстоятельствами.

"Проведенные в настоящее время следственные действия показали, что военный дрон врезался в многоэтажку и взорвался около 1:50 ночи, что привело к разрушению квартиры на 10-м этаже и ранению двух человек, которые находились в помещении", – отметили в прокуратуре.

Отдельно сообщили, что пострадавшие в результате попадания – 52-летняя женщина и ее 14-летний ребенок. Их госпитализировали с ожогами на незначительной площади тела, травмы не представляют угрозы для жизни. Оба пострадали, когда выбирались из квартиры через коридор, где после попадания вспыхнул пожар.

Напомним, в ночь на 29 мая, во время российской атаки по югу Украины, дрон врезался в крышу 10-этажного дома в приграничном румынском городе Галац. Дрон идентифицировали как российский аппарат типа "Шахед" / "Герань-2".

Румынские военные объяснили, что не успели сбить беспилотник из-за нехватки времени на реагирование и ряда ограничений в условиях мирного времени.

В МИД Румынии назвали инцидент "серьезной и безответственной эскалацией" со стороны России и вызвали российского посла; президент созвал Совет нацбезопасности.

Румыния видит основания активировать "консультационную" 4-ю статью Североатлантического договора и просит союзников передислоцировать дополнительные средства для борьбы с дронами.