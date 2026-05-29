Словацький міністр засудив Росію за створення загрози цивільним у державі НАТО

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар засудив російські повітряні удари, що створили загрозу для цивільного населення у Румунії.

Про це йдеться у заяві, опублікованій МЗС Словаччини, повідомляє "Європейська правда".

Бланар заявив, що Братислава "рішуче засуджує російські авіаудари, спрямовані проти цивільної інфраструктури в місті Галац".

"Ми висловлюємо солідарність з Румунією, категорично засуджуємо будь-яке порушення повітряного простору держави-члена НАТО та засуджуємо неприпустиме створення загрози життю цивільного населення", – сказав словацький міністр.

Він додав, що Словаччина готова підтримати заходи, спрямовані на зміцнення оборонного потенціалу та стійкості країн на східному фланзі Альянсу.

"Ми підтверджуємо свою відданість справі стабільності, безпеки та тісної співпраці між членами НАТО", – сказав Бланар.

Нагадаємо, у ніч проти 29 травня, під час російської атаки по півдню України, дрон врізався у 10-поверховий будинок у прикордонному румунському місті Галац. Через влучання виникла пожежа, постраждали двоє людей. Дрон ідентифікували як російський апарат типу "Герань-2".

Румунські військові пояснили, що не встигли збити безпілотник через брак часу на реагування та низку обмежень в умовах мирного часу.

В МЗС Румунії назвали інцидент "серйозною і безвідповідальною ескалацією" з боку Росії та викликали російського посла; президент скликав Раду нацбезпеки.

Румунія бачить підстави активувати "консультаційну" 4-ту статтю Північноатлантичного договору та просить союзників передислокувати додаткові засоби для боротьби з дронами.