Словацкий министр осудил Россию за создание угрозы гражданским в стране НАТО

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар осудил российские воздушные удары, создавшие угрозу для гражданского населения в Румынии.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном МИД Словакии, сообщает "Европейская правда".

Бланар заявил, что Братислава "решительно осуждает российские авиаудары, направленные против гражданской инфраструктуры в городе Галац".

"Мы выражаем солидарность с Румынией, категорически осуждаем любое нарушение воздушного пространства государства-члена НАТО и осуждаем недопустимое создание угрозы жизни гражданского населения", – сказал словацкий министр.

Он добавил, что Словакия готова поддержать меры, направленные на укрепление оборонного потенциала и устойчивости стран на восточном фланге Альянса.

"Мы подтверждаем свою приверженность делу стабильности, безопасности и тесного сотрудничества между членами НАТО", – сказал Бланар.

Напомним, в ночь на 29 мая, во время российской атаки по югу Украины, дрон врезался в 10-этажный дом в приграничном румынском городе Галац. Из-за попадания возник пожар, пострадали два человека. Дрон идентифицировали как российский аппарат типа "Герань-2".

Румынские военные объяснили, что не успели сбить беспилотник из-за нехватки времени на реагирование и ряда ограничений в условиях мирного времени.

В МИД Румынии назвали инцидент "серьезной и безответственной эскалацией" со стороны России и вызвали российского посла; президент созвал Совет нацбезопасности.

Румыния видит основания активировать "консультационную" 4-ю статью Североатлантического договора и просит союзников передислоцировать дополнительные средства для борьбы с дронами.