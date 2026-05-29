Влучання дрона у Галаці: Румунія думає "покарати" РФ санкціями проти дипломатів

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Румунії Іліє Боложан повідомив, що у відповідь на влучання російського дрона у багатоповерхівку в місті Галац у ніч проти 29 травня офіційний Бухарест думає запровадити санкції проти дипломатів РФ.

Його заяву, як пише "Європейська правда", наводить Agerpress.

Виступаючи у п’ятницю поруч з молдовським колегою Александру Мунтяну, Боложан сказав, що румунська влада у ці години працює у трьох напрямках, перший з яких – дипломатичний.

"Сьогодні вранці ми домовилися з Міністерством закордонних справ про заходи, які будуть запропоновані на засіданні Ради національної безпеки та оборони дипломатичним шляхом, щоб ми могли ввести санкції щодо російських дипломатів у Бухаресті", – заявив Боложан.

Він не став конкретизувати, про які санкції може йтися.

Нагадаємо, у ніч проти 29 травня, під час російської атаки по півдню України, дрон врізався у дах 10-поверхового будинку у прикордонному румунському місті Галац. Дрон ідентифікували як російський апарат типу "Герань-2".

В МЗС Румунії назвали інцидент "серйозною і безвідповідальною ескалацією" з боку Росії та викликали російського посла; президент скликав Раду нацбезпеки.

Румунія офіційно попросила своїх союзників перемістити на її територію додаткові засоби для протидії безпілотникам.

Глава МЗС Андрій Сибіга висловив готовність України співпрацювати з Румунією для посилення захисту від загроз безпілотників.