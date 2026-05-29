Сибіга: Україна готова співпрацювати з Румунією для посилення захисту від дронів

Глава МЗС Андрій Сибіга після інциденту з російським дроном в румунському місті Галац висловив готовність України співпрацювати з Румунією для посилення захисту від загроз безпілотників.

Про це, як пише "Європейська правда", Сибіга написав у соцмережі Х.

За словами українського міністра, вторгнення російського безпілотника в повітряний простір Румунії та його вибух у житловому районі міста Галац ще раз довели, що агресія РФ становить реальну загрозу для Чорноморського регіону та всієї Європи.

"Посилення підтримки України та збільшення тиску на агресора, зокрема шляхом введення жорсткіших санкцій, залишаються надзвичайно важливими для відновлення миру та безпеки в регіоні", – заявив Андрій Сибіга.

Зміцнення української протиповітряної оборони, додав він, є стратегічним завданням не лише для захисту України, а й для зменшення ризиків для її сусідів.

"Україна твердо стоїть на боці Румунії. Ми готові тісно співпрацювати, щоб посилити захист від таких загроз", – зазначив міністр.

Румунський президент Нікушор Дан повідомив, що Румунія офіційно попросила своїх союзників перемістити на її територію додаткові засоби для протидії безпілотникам.

Очільниця МЗС Румунії Оана Цою заявила в п’ятницю, що викликала посла Російської Федерації, щоб повідомити йому про заходи, яких вживатиме Румунія на дипломатичному рівні.

У Румунії пояснили, що брак часу та обмеження, в умовах яких змушена працювати армія, стали причиною того, що російський дрон не було збито у Галаці в ніч проти 29 травня.