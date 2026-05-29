Румунія попросила союзників передислокувати додаткові засоби для боротьби з дронами

Румунський президент Нікушор Дан повідомив, що Румунія офіційно попросила своїх союзників перемістити на її територію додаткові засоби для протидії безпілотникам.

Про це, як пише "Європейська правда", Дан повідомив у соцмережі Х.

Румунський президент запевнив, що відповідь його країни на падіння російського дрона на житловий будинок у місті Галац в ніч проти 29 травня буде рішучою та багатовекторною.

Він зазначив, що усі союзники по НАТО та партнери з Європейського Союзу були поінформовані про інцидент, а комунікація з військовими структурами партнерів відбувається в режимі реального часу.

"Румунія офіційно звернулася до союзників із проханням передислокувати на її територію додаткові засоби протидії безпілотникам для зміцнення нашої оборони та східного флангу Альянсу відповідно до вказівок верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО (SACEUR)", – заявив Дан.

Також він повідомив, що Бухарест офіційно проінформує Раду безпеки ООН про це грубе та повторюване порушення міжнародного права Російською Федерацією.

За словами Дана, МЗС Румунії має представити низку заходів щодо відносин із Російською Федерацією, пропорційних цій "надзвичайно серйозній ситуації".

Очільниця МЗС Румунії Оана Цою повідомила в п’ятницю, що викликала посла Російської Федерації, щоб повідомити йому про заходи, яких вживатиме Румунія на дипломатичному рівні після того, як російський безпілотник влучив у житловий будинок у місті Галац.

Безпілотник, який врізався у багатоповерхівку в Галаці у ніч проти 29 травня, виявився російським дроном типу "Герань-2".

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що інцидент із падінням російського дрона на житловий будинок в Румунії демонструє перетин Росією ще однієї межі.