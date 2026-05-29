Перевозка избирателей и массовые фейки: Reuters рассказало о вмешательстве РФ в выборы в Армении

Россия активизировала усилия, направленные на подрыв шансов премьера Армении Никола Пашиняна на переизбрание на парламентских выборах 7 июня в связи с опасениями, что его победа может закрепить сближение страны с Западом.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в публикации агентства Reuters на основе интервью пяти западных разведчиков и документов.

Усилия РФ накануне выборов включали дезинформационные кампании в пользу пророссийских кандидатов и схему по перевозке десятков тысяч российских армян для влияния на голосование.

По словам трех западных чиновников, кандидатом-фаворитом Москвы является Самвел Карапетян – миллиардер, который находится под следствием за якобы призывы к свержению правительства.

В октябре Кремль создал подразделение под названием "Управление стратегического сотрудничества и партнерства", которое, по словам четырех источников, контролирует операции по влиянию в Армении.

По данным пяти источников, российские чиновники в последние месяцы обсуждали отправку армян, проживающих в России, для голосования за оппонентов Пашиняна.

Анонимный американский высокопоставленный чиновник отметил, что количество людей, которых Москве удастся перевезти, является предметом дискуссий в разведывательном сообществе. Однако, по словам источника, разведчики серьезно относятся к этой идее. Армяне регулярно путешествуют между странами, и ежедневно улетают десятки рейсов.

По словам трех источников, российские власти подсчитали, что перевозка 100 тысяч избирателей обойдется примерно в 50 миллионов долларов. Эти чиновники добавили, что к середине мая Кремль определил квоты на количество армян, которых должен прислать каждый регион, и попросил администраторов отчитываться о ходе подготовки.

Агентству не удалось установить, реализуется ли такой план, и хватит ли этого, чтобы преодолеть значительный разрыв между лидерами на выборах.

Опрос, проведенный в начале этого месяца, показал, что партия Пашиняна "Гражданский договор" займет первое место, набрав около 30% голосов. С результатом около 6% партия Карапетяна "Сильная Армения" заняла второе место среди многочисленных конкурентов.

Российские чиновники также усилили существующие кампании по дезинформации, чтобы дискредитировать правительство Пашиняна. Россия поддержала онлайн-кампанию, в рамках которой были распространены ложные обвинения в коррупционной земельной сделке с участием Пашиняна и американских сенаторов.

Один европейский чиновник отметил, что в этих кампаниях вовлечена связанная с Кремлем сеть ботов под названием Storm-1516, которая участвовала в попытках вмешательства в недавние выборы в США.

Три источника сообщили, что Кремль привлек российские политические консалтинговые компании и аналитические центры, в частности Social Design Agency (SDA), на которую наложены санкции ЕС и Великобритании за распространение дезинформации с целью подрыва поддержки Украины.

Агентство просмотрело пять русскоязычных документов, которые, по словам источников, были составлены SDA. В одном из нихпредлагалось создать СМИ под названием "Ереван-1" для русской диаспоры в Армении с целью распространения "негативного отношения" к Пашиняну. В частности, планировалось распространять "основной нарратив", что "Армения может процветать только в тесном союзе с Россией и под ее защитой".

В документе содержалась оценка, что российские армяне могут сыграть решающую роль в выборах, если "будет обеспечена высокая явка среди них".

Лидер России Владимир Путин не скрывает своего недовольства сменой курса Пашиняна, который все активнее сотрудничает с государствами Запада.

В последние дни Москва предупредила, что Армения рискует потерять поставки дешевого газа и ограничила импорт армянских товаров, в частности фруктов, овощей, цветов и коньяка.

Между тем президент США Дональд Трамп публично поддержал Пашиняна перед выборами в Армении.

