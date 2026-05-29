Зеленський: готові підтримати Румунію будь-яким чином, санкції проти РФ треба посилити

Президент Володимир Зеленський висловив підтримку Румунії після нічного інциденту в місті Галац, де російський ударний дрон влучив у житлову багатоповерхівку.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Зеленський наголосив на потребі посилити тиск на Росію, щоб "війна не затягувалася і не розширювалася".

Він згадав про російську атаку на Одеську область минулої ночі, заявивши про черговий цинічний напад на цивільну інфраструктуру.

"Один із дронів – фактично аналог "Шахеда" – також влучив у звичайний житловий будинок у Румунії. Бажаємо пораненим якнайшвидшого одужання. Ми готові підтримати Румунію будь-яким чином, який буде необхідним за цих обставин", – написав Зеленський.

"Ми розраховуємо, що нові санкційні заходи Європейського Союзу проти Росії будуть дійсно жорсткими і змусять Росію відчути, що її удари означають значні втрати для самої Росії. Це було б справедливо", – додав він.

Як відомо, у ніч проти 29 травня, під час російської атаки по півдню України, безпілотник врізався у дах 10-поверхового будинку у прикордонному румунському місті Галац. Внаслідок влучання виникла пожежа, пошкоджена квартира, постраждали двоє людей. Дрон ідентифікували як російський апарат типу "Шахед" / "Герань-2".

Румунські військові пояснили, що не встигли збити безпілотник через брак часу на реагування та низку обмежень в умовах мирного часу.

В МЗС Румунії назвали інцидент "серйозною і безвідповідальною ескалацією" з боку Росії та викликали російського посла.

Румунія бачить підстави активувати "консультаційну" 4-ту статтю Північноатлантичного договору та просить союзників передислокувати додаткові засоби для боротьби з дронами.