Зеленский: готовы поддержать Румынию любым способом, санкции против РФ надо усилить

Президент Владимир Зеленский выразил поддержку Румынии после ночного инцидента в городе Галац, где российский ударный дрон попал в жилую многоэтажку.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Зеленский отметил необходимость усилить давление на Россию, чтобы "война не затягивалась и не расширялась".

Он вспомнил о российской атаке на Одесскую область прошлой ночью, заявив об очередном циничном нападении на гражданскую инфраструктуру.

"Один из дронов – фактически аналог "Шахеда" – также попал в обычный жилой дом в Румынии. Желаем раненым скорейшего выздоровления. Мы готовы поддержать Румынию любым способом, который будет необходимым в этих обстоятельствах", – написал Зеленский.

"Мы рассчитываем, что новые санкционные меры Европейского Союза против России будут действительно жесткими и заставят Россию почувствовать, что ее удары означают значительные потери для самой России. Это было бы справедливо", – добавил он.

Как известно, в ночь на 29 мая, во время российской атаки по югу Украины, беспилотник врезался в крышу 10-этажного дома в приграничном румынском городе Галац. В результате попадания возник пожар, повреждена квартира, пострадали два человека. Дрон идентифицировали как российский аппарат типа "Шахед" / "Герань-2".

Румынские военные объяснили, что не успели сбить беспилотник из-за нехватки времени на реагирование и ряда ограничений в условиях мирного времени.

В МИД Румынии назвали инцидент "серьезной и безответственной эскалацией" со стороны России и вызвали российского посла.

Румыния видит основания активировать "консультационную" 4-ю статью Североатлантического договора и просит союзников передислоцировать дополнительные средства для борьбы с дронами.