В Австрии мужчину приговорили к 15 годам за решеткой за попытку теракта на концерте Тейлор Свифт

Австрийский суд приговорил 21-летнего мужчину к длительному заключению за планирование джихадистского теракта на концерте Тейлор Свифт в Вене в 2024 году.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Вечером 28 мая коллегия присяжных суда в Винер-Нойштадте признала Берана А., австрийского гражданина северомакедонского происхождения, виновным в покушении на убийство, принадлежности к террористической группе и других террористических преступлениях.

Мужчина признался в планировании нападения и сказал, что рассматривал возможность взорвать себя, как это сделал смертник во время нападения 2017 года на концерте Арианы Гранде в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека. Он также признал, что был сторонником "Исламского государства".

Его приговорили к 15 годам заключения.

Соответчик Арда К. из Словакии был приговорен к 12 годам заключения. Хотя он не участвовал в планировании нападения на концерт Тейлор Свифт, прокуроры заявили, что он и Беран А. обсуждали дальнейшие нападения в других городах.

Присяжные также признали подсудимых виновными в подстрекательстве бывшего друга, Хасана Э., к совершению нападения с ножом в Мекке в 2024 году, хотя оба отрицали это обвинение.

Как отмечается, Хасан Э. ранил ножом пятерых человек в самом священном городе ислама, поскольку считал, что мусульмане там не соблюдают свою веру должным образом. С тех пор он находится под стражей в Саудовской Аравии.

Напомним, в августе 2024 года в Вене отменили три концерта американской поп-звезды Тейлор Свифт из-за опасений терактов – после того, как в связи с ними задержали двух человек.

Один из задержанных, 19-летний парень, по данным полиции, планировал теракты в районе Вены.

Он сначала признался, что планировал взрыв, но позже отказался от своих показаний. Против него в Австрии продолжается расследование.

Также в Германии осудили подростка, причастного к попытке теракта на концерте Тейлор Свифт.