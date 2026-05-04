У Греції внаслідок бійки у в’язниці загинули двоє в’язнів

Грецькі правоохоронці заарештували 11 підозрюваних у зв’язку зі смертельною бійкою, що сталася в неділю у в’язниці Нігріта на півночі Греції, внаслідок якої загинули двоє ув’язнених.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

За даними поліції, під час обшуку, проведеного після інциденту, правоохоронці вилучили кілька предметів, зокрема саморобні ножі та дерев’яні дошки.

Джерела назвали двох головних підозрюваних у вбивствах – громадянина Грузії та громадянина Албанії, – а решту дев'ятьох звинувачують у причетності до інциденту.

Жертвами насильства стали громадянин Ірану та громадянин Алжиру. Поки що немає додаткової інформації про їхні особи, а причина сутички залишається нез'ясованою.

Співробітники в'язниці втрутилися, щоб розборонити бійку, надали першу допомогу та викликали швидку допомогу.

