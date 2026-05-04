В Греции в результате драки в тюрьме погибли двое заключенных
Греческие правоохранители арестовали 11 подозреваемых в связи со смертельной дракой, произошедшей в воскресенье в тюрьме Нигрита на севере Греции, в результате которой погибли двое заключенных.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.
По данным полиции, во время обыска, проведенного после инцидента, правоохранители изъяли несколько предметов, в частности самодельные ножи и деревянные доски.
Источники назвали двух главных подозреваемых в убийствах – гражданина Грузии и гражданина Албании, – а остальных девятерых обвиняют в причастности к инциденту.
Жертвами насилия стали гражданин Ирана и гражданин Алжира. Пока нет дополнительной информации об их личностях, а причина столкновения остается невыясненной.
Сотрудники тюрьмы вмешались, чтобы разнять дерущихся, оказали первую помощь и вызвали скорую помощь.
В декабре прошлого года сотрудница тюремной службы из Белостока была отстранена от исполнения служебных обязанностей после того, как ее задержала полиция по подозрению в участии в нападении на испанских болельщиков.
Перед этим в правительстве Франции предложили ужесточить режим отбывания наказания для осужденных за наркоторговлю, в частности свести к минимуму поводы, по которым они могут выйти за пределы заведения.