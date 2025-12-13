У Польщі співробітницю в'язниці затримали за можливу участь у нападі на іспанських уболівальників

Співробітниця тюремної служби з Білостока була відсторонена від виконання службових обов'язків після того, як її затримала поліція за підозрою в участі в нападі на іспанських уболівальників.

Про це повідомила речниця тюремної служби Арлета Пеконек, цитує RMF24, передає "Європейська правда".

Затримання сталося в рамках розслідування інциденту, який стався на трасі S8, між Варшавою та Білостоком. Тоді близько 50 осіб напали на два автобуси, що перевозили іспанських вболівальників, які їхали на матч до Білостока.

Нападники, озброєні молотками і телескопічними палицями, заблокували автобуси двома легковими автомобілями та почали бійку.

Внаслідок інциденту 10 осіб зазнали травм, зокрема дев'ять громадян Іспанії та один польський громадянин. Троє потерпілих були госпіталізовані. Поліція затримала сім осіб, вилучивши у них балаклави, палиці та інші знаряддя для нападу.

Розслідування прокуратури триває. Затриманим загрожує до п’яти років позбавлення волі за участь у бійці.

Проти співробітниці тюремної служби також розпочато дисциплінарне провадження.

У червні після футбольного матчу у Франції затримали понад 300 фанатів-учасників заворушень.

У жовтні у Нідерландах перед матчем затримали 180 італійських футбольних фанатів, побоюючись масштабних сутичок за їхньої участі.

На початку листопада писали, що у норвезькому Тронхеймі поліції довелось втрутитися з великими силами через масову бійку футбольних фанатів біля одного з пабів міста.