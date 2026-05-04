Греция запустила спутники для мониторинга лесных пожаров

Четыре греческих тепловых спутника были успешно выведены на орбиту ракетой SpaceX Falcon 9 с космодрома Ванденберг, что стало важным шагом в укреплении потенциала страны в области мониторинга лесных пожаров и климатической устойчивости.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Спутники являются частью Национальной программы микроспутников Греции и образуют первую в стране специализированную спутниковую группу для обнаружения и отслеживания лесных пожаров. Система, разработанная компанией OroraTech, предназначена для предоставления данных практически в режиме реального времени с целью улучшения профилактики, готовности и реагирования.

Оснащенные современными тепловыми датчиками, спутники обеспечат раннее обнаружение очагов возгорания, непрерывный мониторинг распространения огня и детальное картографирование пострадавших территорий.

Данные будут поступать на централизованную платформу, которая собирает и обрабатывает спутниковые данные для использования государственными органами, создавая единую оперативную систему для государственных органов.

Помимо мониторинга лесных пожаров, спутники также будут собирать высокоточные данные о температуре поверхности моря, прибрежных зонах и внутренних водоемах, а также о землепользовании в сельскохозяйственных, лесных и городских районах.

По словам официальных лиц, это будет способствовать принятию решений в таких сферах, как охрана окружающей среды, управление водными ресурсами и адаптация к изменению климата.

Согласно оценкам, проведенным на уровне ЕС, экстремальные погодные условия, зафиксированные в Европе прошлым летом, привели к краткосрочным экономическим потерям в размере не менее 43 млрд евро, а к 2029 году эти затраты, как ожидается, вырастут до 126 млрд евро.

Прошлым летом Европейский Союз пережил самый тяжелый сезон лесных пожаров за всю свою историю – выжженные площади превысили 1 миллион гектаров.