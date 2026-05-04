В Польше не исключают, что США разместят на их территории войска, выведенные из Германии

В Польше допустили возможность того, что американские войска, выведенные из Германии, могут быть размещены на польской территории по решению Пентагона.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в эфире RMF24 заявил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.

В частности, по словам заместителя министра, в настоящее время польская сторона ведет переговоры с США об увеличении военного присутствия на своей территории.

В то же время на вопрос, есть ли шанс, что выведенные из Германии войска США переведут в Польшу, Залевский ответил, что "не хочет сейчас этого ни подтверждать, ни опровергать".

"Мы ведем переговоры с Пентагоном об увеличении американского военного присутствия в Польше. Это единственное, что я могу подтвердить. Решение о том, что будет с американскими военнослужащими… Я не хочу ни подтверждать, ни опровергать это сейчас. Сейчас не время для комментариев. Мы должны дождаться решения Пентагона", – сказал он.

Как сообщалось, после решения администрации США о сокращении контингента в Германии главы комитетов по вооруженным силам Сената и Палаты представителей республиканцы Роджер Уикер и Майк Роджерс призвали переместить выведенных военных на восточный фланг НАТО.

Также министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна ведет переговоры с США о сохранении и расширении американского контингента в Польше.

На этом фоне польский президент Кароль Навроцкий провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого речь шла, в частности, о присутствии американских войск в Европе.