Естонія підтримала удари України по РФ, але закликала, аби "уламки війни" не залітали до неї

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал висловив підтримку Україні в ударах по російських портових об'єктах у Балтійському регіоні після того, як дрони знову залетіли на територію Естонії та Фінляндії.

Про це він сказав в інтерв’ю перед самітом Європейської політичної спільноти, пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Міхал назвав такі інциденти провиною Кремля. Він наголосив, що Росія атакувала українські "цивільні об’єкти, які жодним чином не є військовими цілями".

"Для нас цілком зрозуміло, що Україна захищає себе і знищує російську машину для заробляння грошей, включаючи різні портові об’єкти, з метою самооборони", – акцентував він.

Втім, він також висловив прохання, щоб "уламки війни" не потрапляли в повітряний простір Естонії.

Міхал визнав технологічні труднощі, з якими зіштовхуються країни, що межують з Росією та Україною, у моніторингу та збиванні військових дронів, які перетинають їхні кордони.

Він додав, що Естонія закуповує нові радіолокаційні системи та вже має системи протиповітряної оборони.

Як відомо, жителів кількох регіонів Латвії та Естонії вранці 3 травня попередили про можливу загрозу безпілотників, спричинену російської агресією проти України.

Того ж дня безпілотник порушив повітряний простір Фінляндії поблизу кордону з Росією.

Після цього прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо наголосив президенту Володимиру Зеленському на неприпустимості того, щоб фінський повітряний простір порушували дрони.