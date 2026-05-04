Эстония поддержала удары Украины по РФ, но призвала, чтобы "обломки войны" к ней не залетали

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал выразил поддержку Украине в ударах по российским портовым объектам в Балтийском регионе после того, как дроны снова залетели на территорию Эстонии и Финляндии.

Об этом он сказал в интервью перед саммитом Европейского политического сообщества, пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Михал назвал такие инциденты виной Кремля. Он отметил, что Россия атаковала украинские "гражданские объекты, которые никоим образом не являются военными целями".

"Для нас вполне понятно, что Украина защищает себя и уничтожает российскую машину для зарабатывания денег, включая различные портовые объекты, в целях самообороны", – акцентировал он.

Впрочем, он также выразил просьбу, чтобы "обломки войны" не попадали в воздушное пространство Эстонии.

Михал признал технологические трудности, с которыми сталкиваются страны, граничащие с Россией и Украиной, в мониторинге и сбивании военных дронов, пересекающих их границы.

Он добавил, что Эстония закупает новые радиолокационные системы и уже имеет системы противовоздушной обороны.

Как известно, жителей нескольких регионов Латвии и Эстонии утром 3 мая предупредили о возможной угрозе беспилотников, вызванной российской агрессией против Украины.

В тот же день беспилотник нарушил воздушное пространство Финляндии вблизи границы с Россией.

После этого премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подчеркнул президенту Владимиру Зеленскому недопустимость того, чтобы финское воздушное пространство нарушали дроны.