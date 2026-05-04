У Хорватії виявили тіла чотирьох мігрантів поблизу кордону зі Словенією

У понеділок поліція Хорватії повідомила, що виявила тіла чотирьох мігрантів неподалік міста Карловац.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на хорватську поліцію, інформує "Європейська правда".

Також були виявлені живими ще 15 мігрантів, двоє з яких перебували у важкому стані.

Поліція встановила, що невідомий водій вантажного автомобіля висадив групу поблизу кордону зі Словенією і поїхав.

У поліції розповіли, що, за словами мігрантів, під час поїздки вони зазнавали "нелюдських умов".

Як зазначено, 13 осіб були доставлені до найближчого центру для біженців.

Поліція повідомила, що будуть проведені подальші розслідування та розтини тіл для встановлення причини смерті чотирьох чоловіків.

Злочинні угруповання з усього Західного Балканського регіону залучені до торгівлі людьми, перевозячи мігрантів з Азії та Близького Сходу, які намагаються дістатися до країн Європейського Союзу.

Нагадаємо, 3 травня повідомляли, що під час спроби перетнути Ла-Манш на невеликому човні загинули мігранти.

27 квітня французька берегова охорона врятувала понад сотню мігрантів, які подорожували на човні, що зазнав аварії під час спроби перетнути Ла-Манш.