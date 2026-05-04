В Хорватии обнаружили тела четырёх мигрантов недалеко от границы со Словенией

В понедельник полиция Хорватии сообщила, что обнаружила тела четырёх мигрантов недалеко от города Карловац.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на хорватскую полицию, передаёт "Европейская правда".

Также были обнаружены живыми еще 15 мигрантов, двое из которых находились в тяжелом состоянии.

Полиция установила, что неизвестный водитель грузового автомобиля высадил группу вблизи границы со Словенией и уехал.

В полиции рассказали, что, по словам мигрантов, во время поездки они подвергались "нечеловеческим условиям".

Как отмечается, 13 человек были доставлены в ближайший центр для беженцев.

Полиция сообщила, что будут проведены дальнейшие расследования и вскрытия тел для установления причины смерти четырех мужчин.

Преступные группировки со всего Западно-Балканского региона вовлечены в торговлю людьми, перевозя мигрантов из Азии и Ближнего Востока, которые пытаются добраться до стран Европейского Союза.

Напомним, 3 мая сообщалось, что при попытке пересечь Ла-Манш на небольшой лодке погибли мигранты.

27 апреля французская береговая охрана спасла более сотни мигрантов, которые путешествовали на лодке, потерпевшей крушение при попытке пересечь Ла-Манш.