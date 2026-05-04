Полиция задержала двух подозреваемых в поджоге мемориала в еврейском районе Лондона

В Лондоне правоохранительные органы арестовали двух человек, подозреваемых в поджоге мемориальной стены в районе Голдерс-Грин, где проживает многочисленная еврейская община.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила столичная полиция Лондона.

Операция проводилась в рамках расследования Контртеррористической полиции по инциденту, произошедшему 27 апреля.

По подозрению в причастности к поджогу были арестованы 46-летний мужчина и 38-летняя женщина в Ромфорде. Они находятся под стражей.

Правоохранители также проводят обыск по адресу проживания задержанных.

Отмечается, что объект поджога, мемориальная стена, была обклеена фотографиями протестующих, убитых во время антиправительственных акций в Иране в январе.

Мемориал расположен в районе Голдерс-Грин – одном из наиболее заселенных еврейской общиной мест в Британии. В последние недели здесь участились случаи нападений.

29 апреля в Голдерс-Грин неизвестный ранил ножом двух прохожих.

После этого инцидента в Великобритании повысили уровень террористической угрозы.

Сообщалось, что лондонская полиция расследует возможную причастность Ирана к серии нападений на объекты еврейской общины.