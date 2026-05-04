Зеленский рассказал о разблокировании отношений с несколькими странами

Президент Владимир Зеленский заявил о разблокировании ряда направлений в отношениях Украины с несколькими странами, в частности с Арменией, Грузией и Словакией.

Как пишет "Европейская правда", об этом он рассказал в комментарии телеканалу ICTV в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

Зеленский подчеркнул, что его поездка в Армению является первым визитом такого уровня за 24 года, что, по его словам, является важным политическим сигналом.

В Ереване Зеленский также провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. По итогам беседы стороны договорились провести межправительственные консультации в следующий раз.

"Сейчас дипломаты решат, будет ли это Братислава или Киев. Все министры будут присутствовать, это важно, там уже конкретные вещи, сотрудничество. Это также, я считаю, хороший сигнал", – заявил украинский президент.

Как известно, в кулуарах саммита украинский президент впервые встретился с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе.

"Также мы впервые за долгое, длительное время поговорили немного тет-а-тет с премьер-министром Грузии. Считаю, это также правильно", – прокомментировал эту встречу Зеленский.

Напомним, Кобахидзе и ряд других лиц из правящей партии Грузии в 2024 году оказались под 10-летними санкциями Украины.

Отношения между официальным Киевом и Тбилиси в последние годы остаются крайне сложными – среди прочего, из-за позиции правящей "Грузинской мечты" по поводу российско-украинской войны и постоянных обвинений в якобы планах "сделать Грузию вторым фронтом".

Почти четыре года в Грузии не было украинского посла – до назначения на эту должность Михаила Бродовича в январе 2026 года.