Трамп обещает "стереть Иран с лица земли", если тот будет препятствовать операции в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран будет "сметен с лица земли", если он будет мешать реализации проекта "Свобода" – операции по выводу судов "нейтральных стран" из Ормузского пролива.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Трамп добавил, что, по его мнению, Иран стал "гораздо более уступчивым" в мирных переговорах.

Американский президент также подчеркнул, что наращивание военного присутствия США на Ближнем Востоке продолжается.

"У нас больше оружия и боеприпасов гораздо более высокого качества, чем было раньше. У нас лучшее оборудование. У нас есть все по всему миру. У нас есть эти базы по всему миру. Все они укомплектованы оборудованием. Мы можем использовать все это оборудование, и мы это сделаем, если нам это понадобится", – заявил он.

4 мая президент США Дональд Трамп объявил об операции "Свобода" с целью освобождения судов, застрявших в Ормузском проливе. Иранское военное командование немедленно ответило, что американские военные будут атакованы, если попытаются приблизиться к проливу.

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что для сопровождения судов через Ормузский пролив в рамках проекта "Свобода" американского президента Дональда Трампа будут задействованы эсминцы, более 100 самолетов и 15 тысяч военных.

Военные Соединенных Штатов заявили, что в понедельник, 4 мая, поразили в Ормузском проливе шесть катеров Ирана.