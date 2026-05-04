В Еврокомиссии пока не приняли решение о замораживании выплат Сербии

В Европейской комиссии опровергли информацию о замораживании выплат Сербии из-за ухудшения ситуации в судебной системе страны, заявив, что решения по поводу средств пока не принято.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Маркус Ламмерт, передает Euractiv.

Ламмерт заявил, что решение о замораживании средств для Сербии еще не принято, а условия постоянно пересматриваются.

Его слова противоречат заявлению еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, которая на прошлой неделе сообщила о приостановке выплат Белграду.

Кос также заявила, что от Сербии ожидают выполнения рекомендаций из заключения Венецианской комиссии относительно изменений в судебной системе перед дальнейшими выплатами европейских средств.

Напомним, в конце апреля Венецианская комиссия, являющаяся консультативным экспертным органом при Совете Европы, опубликовала свое заключение относительно ряда изменений в сербском законодательстве, касающихся судебной системы и прокуратуры.

Ранее неофициально сообщалось, что Сербии грозит потеря 1,5 млрд европейских средств из-за отката демократии и дружбы с Россией, а дальнейшее развитие событий будет зависеть от заключения "Венецианской комиссии" и реакции на него.

В Белграде уверяют, что Сербия продолжает стремиться к членству в Евросоюзе, но не будет "умолять" об этом.