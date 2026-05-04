СМИ узнали подробности о нападающем, совершившем наезд в Лейпциге

Подозреваемым в смертельном наезде автомобиля на людей в пешеходной зоне в немецком Лейпциге, в результате которого двое человек погибли и 20 получили ранения, является 33-летний местный житель, который ранее уже имел проблемы с полицией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Welt.

Правоохранители сообщили, что подозреваемым является 33-летний мужчина, проживающий в Лейпциге. Мотив преступления пока неизвестен.

В то же время в полиции не считают нападение политически мотивированным, а скорее рассматривают его как преступление "на почве личных отношений".

По данным СМИ, нападавший уже был известен правоохранителям, а во время задержания находился в состоянии психического расстройства.

В настоящее время прокуратура расследует два дела об убийстве и как минимум два дела о покушении на убийство.

По последней информации, в результате наезда автомобиля на людей на пешеходной улице Гриммайшештрассе в Лейпциге двое человек погибли и еще двое получили серьезные травмы.

Напомним, в немецком Магдебурге в 2024 году мужчинавъехал на автомобиле в толпу посетителей рождественской ярмарки в центре города, в результате чего шестеро погибли и более 200 пострадали.

Судебный процесс над нападавшим, выходцем из Ближнего Востока, начался осенью 2025 года.