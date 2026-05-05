Від Фіцо вимагають гарантій, що він не підтримає членство України в ЄС

Словацька національна партія (SNS), яка входить до коаліції, вимагатиме від прем'єр-міністра Роберта Фіцо гарантій, що протягом свого терміну повноважень до наступних виборів він ніколи не голосуватиме за вступ України до ЄС.

Про це заявив голова SNS Андрей Данко у Facebook, передає "Європейська правда".

За його словами, партія висловлює свою категоричну незгоду з переговорами між прем'єр-міністром Словацької Республіки та президентом України. Також словацькі націоналісти не підтримують вступ України до ЄС.

"SNS переконана, що прем'єр-міністр Словацької Республіки не має повноважень заявляти від імені Словаччини, що Україна отримає підтримку у вступі до ЄС", – зазначив Данко.

Партія заявляє, що, перебуваючи у складі словацького уряду, готова "піти на край політичної відповідальності", якщо Фіцо не гарантує, що протягом терміну повноважень уряду, до складу якого вони спільно входять, він не голосуватиме за будь-яке прийняття України до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський повідомив у понеділок, що зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини в кулуарах саміту Європейського політичного співтовариства в Єревані. За словами Зеленського, Україна відкрита до конструктивного діалогу зі Словаччиною та зацікавлена у міцних взаємних відносинах.

Минулими вихідними Данко вже заявив прем’єру Роберту Фіцо, що його політсила не погоджується з позицією, згідно з якою Україна належить до Європейського Союзу, і закликав його не повторювати її.

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо в суботу заявив, що попри розбіжності у деяких питаннях він і президент України Володимир Зеленський зацікавлені у дружніх відносинах між країнами.

"Важливо було почути, що Словаччина підтримує членство України у Європейському Союзі та готова ділитися своїм досвідом вступу", – написав президент Зеленський після розмови з Фіцо.