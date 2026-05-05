От Фицо требуют гарантий, что он не поддержит членство Украины в ЕС

Словацкая национальная партия (SNS), входящая в коалицию, будет требовать от премьер-министра Роберта Фицо гарантий, что в течение своего срока полномочий до следующих выборов он никогда не будет голосовать за вступление Украины в ЕС.

Об этом заявил председатель SNS Андрей Данко в Facebook, передает "Европейская правда".

По его словам, партия выражает свое категорическое несогласие с переговорами между премьер-министром Словацкой Республики и президентом Украины. Также словацкие националисты не поддерживают вступление Украины в ЕС.

"SNS убеждена, что премьер-министр Словацкой Республики не имеет полномочий заявлять от имени Словакии, что Украина получит поддержку во вступлении в ЕС", – отметил Данко.

Партия заявляет, что, находясь в составе словацкого правительства, готова "пойти на край политической ответственности", если Фицо не гарантирует, что в течение срока полномочий правительства, в состав которого они совместно входят, он не будет голосовать за любое принятие Украины в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в понедельник, что встретился с премьер-министром Словакии в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Ереване. По словам Зеленского, Украина открыта для конструктивного диалога со Словакией и заинтересована в прочных взаимных отношениях.

В минувшие выходные Данко уже заявил премьеру Роберту Фицо, что его политическая сила не согласна с позицией, согласно которой Украина принадлежит к Европейскому Союзу, и призвал его не повторять ее.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в субботу заявил, что, несмотря на разногласия по некоторым вопросам, он и президент Украины Владимир Зеленский заинтересованы в дружеских отношениях между странами.

"Важно было услышать, что Словакия поддерживает членство Украины в Европейском Союзе и готова делиться своим опытом вступления", – написал президент Зеленский после разговора с Фицо.